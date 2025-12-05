  • 5 декабря 20255.12.2025пятница
  • В Тюмени -2..-4 С 1 м/с ветер южный

Пресс-конференция "Итоги пожароопасного сезона 2025 года"

Общество, 12:30 05 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Итоги пожароопасного сезона 2025 года" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 13 часов.

Спикеры: директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов; директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Горин.

