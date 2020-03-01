Двенадцать тысяч студентов вышли в финал олимпиады "Я – профессионал"

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Более 12 тыс. студентов стали финалистами олимпиады "Я – профессионал", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Заключительный этап олимпиады проводился по 68 различным направлениям на базе крупных вузов во всех федеральных округах страны. Участие в финале приняли студенты, успешно выполнившие задания отборочного онлайн-этапа в конце 2019 года.

Тюменский госуниверситет третий год подряд выступает организатором олимпиады по направлению "Нефтегазовое дело". Тестовые задания разрабатываются ТюмГУ совместно с крупными индустриальными партнерами. В 2020 году в финале состязались 157 студентов из разных регионов России.

Кроме того, на площадках ТюмГУ прошли интеллектуальные соревнования по еще 19 направлениям олимпиады "Я – профессионал". Частью образовательной программы Всероссийской студенческой олимпиады "Я – профессионал" являются и зимние профильные школы, которых в этом году было 18. Их посетило 2 тыс. 543 студента.

Участниками зимней школы нефтегазового инжиниринга, которая проходила в ТюмГУ, стали 130 талантливых и мотивированных студентов из 26 российских регионов и Узбекистана. Ребята познакомились со специалистами отрасли и узнали подробности о работе по профессии. Студенты познакомились с уникальной магистратурой "Концептуальный инжиниринг нефти и газа" Политехнической школы ТюмГУ. У тех, кто поступит на нее, появится возможность обучаться по максимально приближенной к практике программе, разработанной совместно с ПАО "Газпром нефть".

Дипломанты олимпиады будут объявлены в конце марта. Они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей.