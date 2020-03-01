В Тюмени водитель такси похитил у клиента шестьдесят тысяч рублей

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водителя такси, похитившего у клиента крупную сумму денег, задержали в Тюмени, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени.

Пьяный потерпевший возвращался домой из кафе. Мужчина попросил приехавшего на заказ водителя такси совершить оплату поездки через свой смартфон. Воспользовавшись мобильным телефоном, водитель такси списал со счета клиента около 60 тыс. рублей. После этого водитель доставил пассажира до места и уехал на другие заказы. Только на следующее утро заявитель обнаружил, что со счета его карты списана крупная сумма.

Полицейские задержали ранее судимого 35-летнего водителя. Он признал свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело. Таксисту грозит до пяти лет лишения свободы.