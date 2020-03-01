На выставке "Александр Траугот. Чудо-книжка "Конек-горбунок" показали сорок иллюстраций

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

40 иллюстраций петербургского художника Александра Траугота представили на выставке в арт-салоне "На Никольской" в Центральной городской библиотеке, сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

На выставке "Александр Траугот. Чудо-книжка "Конек-горбунок" гости могут увидеть иллюстрации к знаменитой сказке, выполненных акварелью, гуашью и пастелью в сложнейшей технике перового рисунка.

Александр Траугот – знаменитый петербургский художник, признанный классик книжной иллюстрации. Траугот проиллюстрировал более 200 книг, в том числе сказки Пушкина, Андерсена, Перро, братьев Гримм. В 2019 году к юбилею сказки был выпущен альбом с 250 иллюстрациями к "Коньку-горбунку", всего же художник создал более 500 работ, посвященных сказке Петра Ершова.

"Конек-горбунок" – удивительная сказка, которая вдохновляет художников по всему миру, позволяет им фантазировать и создавать бесконечное число иллюстраций", – отметил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", координатор партпроекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" Андрей Артюхов.

Организатор выставки, руководитель арт-салона "На Никольской" Наталья Сезева рассказала, что на открытие планировал приехать и сам 88-летний Александр Траугот, однако не смог из-за большого заказа – несмотря на возраст, художник продолжает активно работать.

Тюменской городской библиотеке Андрей Артюхов и Наталья Сезева подарили два экземпляра уникального художественного альбома "Путешествие в сказку П. П. Ершова. Чудо-книжка "Конек-горбунок". Альбом, посвященный истории иллюстрирования сказки Ершова, содержит как работы профессиональных художников иллюстраторов, так и более 200 детских рисунков. Есть в альбоме и работы Александра Траугота.