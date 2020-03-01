Тюменский филармонический оркестр и Хоровая капелла исполнят кантату "Иоанн Дамаскин"

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Тюменский филармонический оркестр и Хоровая капелла представят кантату "Иоанн Дамаскин" в тюменской филармонии 21 марта, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Кантату "Иоанн Дамаскин" Танеева называют "русским реквиемом". Композитор посвятил ее памяти основателя и первого директора Московской консерватории Николая Рубинштейна, чья безвременная смерть стала для него большим ударом. Поэтому кантата звучит как заупокойное песнопение, в котором герой размышляет о том, что будет после жизни, страшится нового мира и надеется на прощение. В программе прозвучат симфоническая картина "Из Апокалипсиса" Анатолия Лядова и Концерт для скрипки с оркестром Петра Чайковского.

Начало в 19 часов. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте ТКТО. 6+.