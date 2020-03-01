  • 19 марта 202019.03.2020четверг
  • USD77,2131
    EUR84,8881
  • В Тюмени 2..4 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский филармонический оркестр и Хоровая капелла исполнят кантату "Иоанн Дамаскин"

Общество, 08:25 19 марта 2020

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Тюменский филармонический оркестр и Хоровая капелла представят кантату "Иоанн Дамаскин" в тюменской филармонии 21 марта, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Кантату "Иоанн Дамаскин" Танеева называют "русским реквиемом". Композитор посвятил ее памяти основателя и первого директора Московской консерватории Николая Рубинштейна, чья безвременная смерть стала для него большим ударом. Поэтому кантата звучит как заупокойное песнопение, в котором герой размышляет о том, что будет после жизни, страшится нового мира и надеется на прощение. В программе прозвучат симфоническая картина "Из Апокалипсиса" Анатолия Лядова и Концерт для скрипки с оркестром Петра Чайковского.

Начало в 19 часов. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте ТКТО. 6+.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тюменская филармония , Тюменский филармонический оркестр , хоровая капелла

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:10 19.03.2020Роспотребнадзор проконсультирует тюменских предпринимателей по телефону
08:59 19.03.2020На Ямале отмечен рост заболевших ОРВИ
08:48 19.03.2020Прием заявок на конкурс культурно-познавательных проектов в Тобольске продлили
08:40 19.03.2020На улице Восстания в Тюмени ограничено движение из-за просадки грунта