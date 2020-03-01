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Хоккеисты опорного вуза выиграли чемпионат Тюменской области

Спорт, 14:43 17 марта 2020

пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Хоккейный клуб "ТИУ" одержал победу в чемпионате Тюменской области среди мужских команд, сообщает пресс-служба вуза.

Финальные игры состоялись в Ялуторовске. Всего за кубок сражались шесть команд: ХК "ТИУ", "Феникс" (Казанский район), "Ладья" (Упоровский район), "Атлант" (Ялуторовск), сборная Тюменского района, "Спарта" (Заводоуковск).

В финале команда опорного вуза провела три игры. Первая встреча с "Фениксом" завершилась с разгромным счетом 21:1. Во второй игре студенты одолели "Ладью" - 9:1. В финальном поединке со сборной Тюменского района хоккеисты "ТИУ" также праздновали успех - 9:6. Лучшим нападающим чемпионата был признан студент Института транспорта Константин Иванов.

Кубок регионального чемпионата оказался в числе трофеев молодой команды со второй попытки. Прошлый сезон ХК "ТИУ" завершил на второй позиции, уступив в финале ялуторовскому "Атланту".

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# ТИУ , хоккей

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