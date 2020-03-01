В Тобольске снижена грузоподъемность ледовой переправы

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Грузоподъемность ледовой переправы снижена в Тобольске, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

На переправе Тобольск - Бекерево на 662 километре р. Иртыш установлен знак до 3 тонн. Сотрудники тобольского отделения ГИМС продолжают ежедневный мониторинг толщины и качества льда на переправе, распространяют памятки по мерам безопасности при движении по ледовым переправам и обращают внимание водителей на опасность превышения установленной грузоподъемности.

Водителям рекомендуют выполнять требования дорожных знаков, установленных перед ледовой переправой.