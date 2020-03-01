На Ямале отмечен рост заболевших ОРВИ

| Фото: пресс-служба областной больницы № 4 | Фото: пресс-служба областной больницы № 4

Рост количества пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями отмечен на Ямале в период с 9 по 15 марта. В это время в больницы с диагнозом "ОРВИ" 7 тыс. 860 человек, сообщает ИА "Север-пресс".

Увеличение количества заболевших ОРВИ составило 1 тыс. 185 человек. Окружной показатель заболеваемости выше порогового значения на 9,2 %. Всего госпитализированы 172 человека, треть из них составляют дети до двух лет. На Ямале с нарастающим итогом зарегистрировано 607 случаев гриппа, из них только у 71 человека имелась вакцинация против гриппа, остальные заболевшие — не вакцинированы.

Также за отчетный период в учреждения здравоохранения округа обратился 61 человек с диагнозом внебольничная пневмония, госпитализированы 56 человек, что составляет 92 % от всех заболевших. Наибольшее количество заболевших — в возрастной группе 40-64 года — 18 случаев. Среди всех заболевших преобладают внебольничные пневмонии средней степени тяжести — 55 случаев.

Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу напоминает, что при появлении первых признаков заболевания следует остаться дома и обратиться за медицинской помощью.