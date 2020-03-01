В Тюмени малыша доставили в больницу после удара головой о люстру

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

В Тюмени медики скорой помощи доставили в областную больницу № 2 четырехмесячного малыша, который ударился головой о люстру, когда один из родителей подбросил его в воздух, не рассчитав силу и высоту, сообщает областной департамент здравоохранения.

Удар пришелся на теменную область, кожа в этом месте покраснела. Нейрохирурги после тщательного осмотра, компьютерной томографии исключили черепно-мозговую травму и диагностировали ушиб мягких тканей головы. Однако, по словам специалистов, благополучный исход бывает не всегда, а подбрасывание ребенка вверх – далеко не безопасная игра.

"В таком возрасте ребенок еще плохо держит голову. Подкидывание вверх может привести к травмам шейного отдела позвоночника. А падение даже с небольшой высоты может стать причиной переломов костей и более серьезных травм. До тех пор, пока ребенок не начал самостоятельно ходить, его опорно-двигательный аппарат формируется, мышцы еще неокрепшие", – рассказал врач скорой помощи.

Специалисты советуют родителям не подвергать детей неоправданному риску. Если все же так произошло, и ребенок при подкидывании ударился или упал, то не стоит паниковать, важно исключить резкие движения головы у пострадавшего ребенка, уложить его на ровную поверхность и вызвать бригаду скорой помощи.