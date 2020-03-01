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Отборочный этап чемпионата "CASE-IN" пройдет в онлайн

Общество, 08:43 20 марта 2020

case-in.ru

Отборочный этап студенческой лиги VIII Международного чемпионата "CASE-IN" пройдет на онлайн-площадке ТИУ 25 марта. Более 30 команд будут соревноваться по направлениям "Нефтегазовое дело", "Нефтехимия" и "Электроэнергетика", выполняя задания дистанционно, сообщает пресс-служба вуза.

Такое решение принято оргкомитетом чемпионата с принятием ограничительных мер из-за новой коронавирусной инфекции.

Правила проведения и обновленный график отборочных этапов Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" в онлайн-формате будут размещены на сайте проекта.

Отметим, что на сегодняшний день на отборочный этап, который состоится в ТИУ, по направлениям "Нефтехимия", "Электроэнергетика" и "Нефтегазовое дело" поступило 48 заявок. Соревноваться между собой будут бакалавры и магистранты из Тюменского индустриального университета, филиала ТИУ в Тобольске, Уральского государственного горного университета, Курганского государственного университета, Омского государственного технического университета, Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского, Тюменского государственного университета.

Время и место открытия мероприятия в ТИУ остается прежним: чемпионат стартует в 10 часов в онлайн-режиме в актовом зале седьмого корпуса ТИУ (Мельникайте, 70).

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# онлайн , студенты , ТИУ , чемпионат

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