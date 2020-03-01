Разработки студентов ТюмГУ отмечены на конкурсе Open Innovations Startup Tour

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Два проекта резидентов бизнес-акселератора ТюмГУ вошли в число финалистов регионального этапа конкурса стартапов "Open Innovations Startup Tour 2020" фонда "Сколково", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Первый проект - сервис подбора квартир в новостройках "cashbackdom.ru" занял второе место в треке "Информационные технологии", а также получил приглашение на финал конкурса "СТАРТ" Фонда содействия инновациям. Второй - полноценный трекинг движений человека с тактильной обратной связью в дополненной и виртуальной реальности "9sense".

"Современный мир предъявляет очень высокие требования по скорости изменений, и далеко не всегда инноваторы понимают, где в данный момент находится их проект относительно рынка и конкурирующих решений. Поэтому Startup Tour – это некий срез, позволяющий синхронизироваться с другими стартапами УФО и получить качественную экспертную оценку", – отметил руководитель отдела бизнес-акселератора Александр Ермаков.