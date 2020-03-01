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Школьников региона приглашают на конкурс "Добро не уходит на каникулы"

Общество, 08:54 20 марта 2020

группа "Волонтеры Победы" ВКонтакте | Фото: группа "Волонтеры Победы" ВКонтакте

Принять участие во Всероссийском конкурсе "Добро не уходит на каникулы" предлагают юным тюменцам. Проходить он будет в режиме онлайн, сообщает на странице проекта во ВКонтакте.

Участниками могут стать все желающие в возрасте от 8 до 17 лет. Для этого необходимо быть подписанным на группу "Добро не уходит на каникулы" ВКонтакте и ежедневно сохранять на своей странице пост-отчет с выполненным заданием и официальным хэштегом #ВеснаСПользой.

С 20 марта в официальной группе проекту будут публиковаться тематические задания, на выполнение каждого из них будут даны ровно сутки. Ребятам предстоит ответить на вопросы по темам: "Победа в Великой Отечественной войне", "Мирный атом", "Лидеры в космической отрасли", "Олимпийские игры, Чемпионат Мира по футболу", "Всемирный фестиваль молодежи и студентов", "Искусство", "Литература", "Премия мира", "События, кардинально изменившие жизнь".

Имена победителей станут известны 30 марта. Узнать подробную информацию, а также задать интересующие вопросы можно в официальной группе "Добро не уходит на каникулы" ВКонтакте, а также по адресу электронной почты dobro2020@rdcentr.ru.

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# День Победы , конкурс , школьники

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