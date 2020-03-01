Конкурс на лучшее достижение в строительной отрасли стартует в регионе

| Фото: www.minstroyrf.ru | Фото: www.minstroyrf.ru

Конкурс на лучшее достижение в строительной отрасли за 2019 год стартует в Тюменской области. Соответствующее положение подписано 19 марта, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Свои подписи под документом поставили заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов, президент Союза строителей Тюменской области Игорь Спиридонов, председатель областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Петр Юрченко.

Как отметил Игорь Спиридонов, конкурс охватит все сферы строительной отрасли. "Разработанное положение о конкурсе – это всеобъемлющий и всеохватывающий документ", - поделился он. Петр Юрченко добавил, что подобные конкурсы положительно влияют на отрасль, стимулируя ее развитие.

В ближайшее время конкурсное жюри проведет первое заседание, на сайте главного управления строительства Тюменской области и сайте Союза строителей Тюменской области будут размещены формы заявок для участия.

Ежегодный региональный проводится с целью содействия развитию строительного комплекса региона, определения наиболее эффективно работающих организаций, распространения передового опыта в сфере проектирования, строительства и производства строительных материалов, повышения качества строительства объектов, конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, информирования общественности о лучших строительных объектах региона.