Более шести тысяч спектаклей, фильмов и лекций представлены на сайте Культура.рф

| Фото: Культура.рф | Фото: Культура.рф

Более шести тысяч записей спектаклей, концертов, фильмов и лекций представлены в каталоге портала Культура.рф, включая архивные записи и современные постановки, а также 700 электронных книг – классики отечественной литературы. Все материалы доступны в хорошем качестве, сообщает Минкультуры России.

Специально для пользователей редакция портала подготовила подборку фильмов, книг, концертов и лекций. В ней – классика советского и мирового кинематографа, видеоэкскурсии по главным музеям России, симфонические концерты с участием мировых звезд, мультфильмы и книги разных жанров.

"Более ста двадцати тысяч посетителей ежедневно обращаются к материалам портала, на котором можно узнать об интересных и значимых событиях, о народных традициях и памятниках нашей природы в формате просветительских статей, заметок, интервью, тестов. Только чтобы просмотреть весь видеоконтент портала вам понадобится более двухсот пятидесяти дней в режиме нон-стоп", – отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Также на ресурсе доступны материалы школьной программы, что может способствовать обучению на дому. Например, для учащихся подготовлена подборка "Аудиокниги для школьников по произведениям русских классиков", в разделе спецпроектов можно ознакомиться с биографиями известных деятелей культуры, а также прослушать лекции об истории и искусстве.

В ближайшее время многие музеи и библиотеки подготовят специальную программу экскурсий и лекций, которая будет также доступна на портале.