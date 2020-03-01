Двух жительниц Тюмени задержали по подозрению в мошенничестве

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Двух жительниц Тюмени задержали по подозрению в мошенничестве. Они обманным путем завладели деньгами пенсионерок, сообщает региональное УМВД.

"В конце 2019 года в полицию Тюмени поступило несколько сообщений от пенсионерок: две женщины обманом завладели их деньгами. 18 марта 2020 года в дежурную часть поступил звонок от еще одной пенсионерки, ставшей жертвой аналогичного преступления. По составленной ориентировке сотрудники патрульно-постовой службы оперативно задержали подозреваемых. По версии следствия, обе злоумышленницы представлялись сотрудницами пенсионной организации и проходили в квартиры к пенсионерам", - рассказали в пресс-службе главка.

Под предлогом оплаты страховки за пенсионные накопления мошенницы забирали наличные средства и скрывались. Установлена их причастность к трем подобным эпизодам. Общая сумма ущерба составила более 100 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.