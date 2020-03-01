Тобольские волонтеры призвали автолюбителей к трезвому вождению
| Фото: Администрация Тобольска
Памятки среди автолюбителей распространили волонтеры Тобольска в рамках акции "Трезвые рулят", сообщает городская администрация.
На парковочной площадке ТРЦ "Жемчужина Сибири" участники акции раздали водителям информационные листовки, провели беседы о недопустимости управления машинами в нетрезвом состоянии. Волонтеры и сотрудники ГИБДД напомнили водителям об административной и уголовной ответственности за грубые нарушения ПДД, разъяснили порядок проведения освидетельствования на состояние опьянения.
Водители, получая информационные листовки, благодарили участников за полезное мероприятие.