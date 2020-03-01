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Тобольские волонтеры призвали автолюбителей к трезвому вождению

Общество, 17:32 20 марта 2020

Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Памятки среди автолюбителей распространили волонтеры Тобольска в рамках акции "Трезвые рулят", сообщает городская администрация.

На парковочной площадке ТРЦ "Жемчужина Сибири" участники акции раздали водителям информационные листовки, провели беседы о недопустимости управления машинами в нетрезвом состоянии. Волонтеры и сотрудники ГИБДД напомнили водителям об административной и уголовной ответственности за грубые нарушения ПДД, разъяснили порядок проведения освидетельствования на состояние опьянения.

Водители, получая информационные листовки, благодарили участников за полезное мероприятие.

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# волонтеры , Тобольск , трезвость

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