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Тобольские ученые исследуют генофонд сибирских татар

Общество, 16:15 20 марта 2020

тобольская комплексная научная станция УО РАН | Фото: тобольская комплексная научная станция УО РАН

Тобольские ученые приняли участие в исследование генофонда сибирских татар в рамках экспедиции в Омской области.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН, в составе исследовательской группы также работали генетики, историки и этнографы Кемеровского государственного университета, Томского государственного университета.

В задачи ученых входило исследование генофонда сибирских татар - коренного тюркоязычного населения Западной Сибири. По словам ученого-этнографа Зайтуны Тычинских, этногенетические исследования являются одним из новых перспективных направлений современной науки.

"В ходе исследования был собран генетический материал по маркерам Y-хромосомы в локальных группах тоболо-иртышской группы сибирских татар. Также нами исследовались генеалогические ветви, динамика межэтнических браков, модели социокультурной и биологической адаптации в условиях социокультурных, экологических и других трансформаций середины XX – начала XXI веков. Предварительные результаты исследований будут отражены в публикациях", - отметила Зайтуна Тычинских.

Изучение генофонда сибирских татар, проживающих на территориях Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, началось в 2012 году. В данном научном проекте участвуют исследователи из Москвы, Кемерово, Новосибирска, Томска, Тобольска.

Евгений Новоселов

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# татары , Тобольск , ученые

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