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Жителя Заводоуковска задержали с героином

Происшествия, 16:26 20 марта 2020

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

У ранее судимого жителя Заводоуковского района 1987 г. р. обнаружен полимерный сверток с порошком белого цвета. Экспертиза показало - это героин, сообщает региональное управление МВД.

Сотрудники ДПС ГИБДД на 40 км трассы Тюмень - Омск остановили для проверки документов автомобиль Daewoo Nexia. В ходе беседы с водителем полицейские обратили внимание на подозрительное поведение пассажира машины.

Автоинспекторы приняли решение о личном досмотре гражданина и досмотре находящихся при нем вещей. В ходе досмотра у подозреваемого обнаружили порошок белого цвета. Экспертиза установила, что это героин весом более одного грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических веществ или их аналогов". Максимальная санкция статьи – восемь лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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# героин , наркотики

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