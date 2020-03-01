Жителя Заводоуковска задержали с героином

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

У ранее судимого жителя Заводоуковского района 1987 г. р. обнаружен полимерный сверток с порошком белого цвета. Экспертиза показало - это героин, сообщает региональное управление МВД.

Сотрудники ДПС ГИБДД на 40 км трассы Тюмень - Омск остановили для проверки документов автомобиль Daewoo Nexia. В ходе беседы с водителем полицейские обратили внимание на подозрительное поведение пассажира машины.

Автоинспекторы приняли решение о личном досмотре гражданина и досмотре находящихся при нем вещей. В ходе досмотра у подозреваемого обнаружили порошок белого цвета. Экспертиза установила, что это героин весом более одного грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических веществ или их аналогов". Максимальная санкция статьи – восемь лет лишения свободы. Расследование продолжается.