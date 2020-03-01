Подведены итоги областной акции "Родительские клубы - лучшие практики"

| Фото: организаторов акции «Родительские клубы – лучшие практики!» | Фото: организаторов акции «Родительские клубы – лучшие практики!»

Родительский клуб средней школы № 94" Тюмени признан победителем областной акции "Родительские клубы – лучшие практики!", сообщают организаторы акции.

Победителям вручат подарочный сертификат на экскурсия в конноспортивный клуб "Пегас" с катанием верхом и в повозке, экскурсию по кремлю и билеты на спектакль Тобольского драматического театра.

Акция "Родительские клубы – лучшие практики!" прошла в рамках социального проекта "Областной конкурс молодежных социальных инициатив "Сильные духом!"".

Она стартовала 10 февраля по инициативе ТОБОО "В защиту жизни" при поддержке департамента образования Тюмени, администрации Ишима, отдела образования Тобольского района, ЦОД "Общее дело" в Вагайском районе.

Родителям предстояло объединиться в клубное сообщество, познакомиться с проектом, который разработали дети - участники Областного конкурса молодежных социальных инициатив "Сильные духом!". Деятельность школьников направлена на противостояние социальным негативным явлениям: употреблению алкоголя и наркотиков, сквернословию, болезненной зависимости от электронных устройств.

"Перед родителями часто встают вопросы, ответы на которые они не могут найти. Поэтому актуальность работы " Родительского клуба" велика. Наш проект был нацелен на борьбу с нецензурной лексикой. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Именно с семьей человек неразлучен всю свою жизнь: воспитывается в ней сам, а затем создает свою семью и воспитывает своих детей. Что мы посеем сейчас, то пожнем потом. Огромное спасибо за возможность принять участие в таком важной социальной акции!"- сказала член родительского клуба школы №94 Тюмени Татьяна Петрушина.

Второе место по итогам акции занял родительский клуб школы 31 Ишима. Они получат подарочные сертификаты на экскурсию в конноспортивный клуб "Кентавр" с катанием верхом и посещением мини-зоопарка.

Третье место получил родительский клуб школы №12 Ишима

Добавим, областной конкурс социальных молодежных инициатив "Сильные духом!" стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. 30 родительских клубов образовано в школах Тюмени, Ишима, Тобольского и Вагайского районов.