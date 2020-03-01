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Тюменские школьники примут участие в олимпиаде дистанционно

Общество, 16:21 21 марта 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Сборная Тюменской области примет участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников дистанционно. Время проведения будет единым для всех регионов. Техническое сопровождение олимпиады - аналогично процедуре ЕГЭ.

Как и прежде, оценивать работы участников будут столичные эксперты. Разборы заданий и апелляции также пройдут по видеосвязи.

В этом году у Тюменской области рекордно большое количество финалистов – 55 ребят. Самой массовой дисциплиной стала математика – регион по этому предмету представят 14 учеников.

Добавим, что всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 предметам, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

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# образование , одаренные школьники , олимпиады

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