Тюменские школьники примут участие в олимпиаде дистанционно
Сборная Тюменской области примет участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников дистанционно. Время проведения будет единым для всех регионов. Техническое сопровождение олимпиады - аналогично процедуре ЕГЭ.
Как и прежде, оценивать работы участников будут столичные эксперты. Разборы заданий и апелляции также пройдут по видеосвязи.
В этом году у Тюменской области рекордно большое количество финалистов – 55 ребят. Самой массовой дисциплиной стала математика – регион по этому предмету представят 14 учеников.
Добавим, что всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 предметам, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".