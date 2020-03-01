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Жители Тюменской области могут увидеть спектакли "Ангажемента", не выходя из дома

Общество, 11:32 21 марта 2020

Фото театра "Ангажемент", https://vk.com/club5057269 | Фото театра "Ангажемент", https://vk.com/club5057269

На сайте молодежного театра "Ангажемент" появилась страница страница "АНГАЖЕМЕНТ ON-LINE". Сечас на ней опуюликованы два степектакля тюменской труппы.

Дети могут посмотреть постановку "Бармалей". Взрослые могут посмотреть "Светлые души" в двух частях.

"Эта страница создана для того, что бы не расставаться с вами на дни карантина. Здесь будут появляться записи наших спектаклей. Надеемся, на первое время хватит!" - обращаются к зрителям актеры.

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# спектакли , театры

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