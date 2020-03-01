Определены победители конкурса снеговиков в Тюмени

| Фото: "Капитаны двора" во ВКонтакте | Фото: "Капитаны двора" во ВКонтакте

Семья Константиновых признана победителем конкурса снеговиков в номинации "Классический снеговик", сообщают организаторы конкурса.

В номинации "Самый большой снеговик" победу одержала семья Стафеевых.

В номинации "Снеговик-НЕснеговик" первое место заняли папа Максим с Алисой и ее другом Максом за снеговика лису. Второе место – за снеговика Хряка-мечтателя получила семья Файзуллиных.

В дополнительной номинации "Самый оригинальный снеговик" победителем стала семья Бабшановых за снеговика, сделанного из холодильника.

Награждение победителей пройдет в Детском центре "Грин-Ландия" 29 марта по адресу Широтная 92 к1.

Напомним, конкурс семейных снеговиков в Тюмени впервые организовали "Капитаны двора". Прием заявок прошел с 18 февраля по 22 марта. Участникам конкурса необходимо было построить снеговика, сделать развернутое текстовое описание снежного персонажа и процесса его постройки. В текст необходимо включить информацию о семье. Приложить пять-семь фотографий процесса возведения снеговика.

Конкурс проводился при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

Анжела Лебедева