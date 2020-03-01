Тепло вернется в Тюмень к середине недели

| Фото: www.meteovesti.ru/ | Фото: www.meteovesti.ru/

Теплая погода установится в Тюмени в ближайшую неделю, с 23 по 29 марта.

По данным центра Фобос, в первые дни недели в регионе будет прохладно и пройдут небольшие осадки. А уже со среды температура воздуха начнет повышаться.

В Тюмени 23 марта возможен небольшой снег, дневная температура воздуха составит минус 1 градус, ночью столбики термометров опустятся до минус 9.

24 марта погода будет солнечной, днем ожидается ноль градусов, ночью - минус 6.

25 марта потеплеет до плюс 2, а 26 и 27 марта столбики термометров будут подниматься до плюс 5 градусов.

В выходные, 28 и 29 марта теплая погода сохранится. В эти дни максимальная температура воздуха будет достигать 6 градусов, осадков не ожидается.

Любовь Голышева