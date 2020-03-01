Тюменцы смогут увидеть в вечернем небе пролеты МКС

| Фото: "Музей космонавтики" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Музей космонавтики" во ВКонтакте (архив)

Тюменцы могут наблюдать на небе Международную космическую станцию. Период видимости МКС продлится по 4 апреля.

"Антициклон принес в Тюмень холодную, но ясную погоду. Предлагаем воспользоваться этим обстоятельством для наблюдения пролетов Международной космической станции. Сейчас как раз начался период ее вечерней видимости", — сказал астроном-любитель, активист регионального отделения общероссийской научно-исследовательской общественной организации "Тюмень-Космопоиск" Виталий Угренинов.

По его словам, МКС будет видна, как яркая звездочка, пролетающая с запада на восток, после захода Солнца с 20 марта по 4 апреля. Точное время можно узнать в специальном мобильном приложении, например, МКС Детектор. "Сегодня и завтра пролеты ожидаются в 19 часов 58 минут и 20 часов 45 минут соответственно", — добавил астроном-любитель.

Инна Пахомова