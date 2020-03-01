  • 24 марта 202024.03.2020вторник
  • USD80,8815
    EUR86,7050
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы похитили десять секций забора с Заречного кладбища

Происшествия, 11:43 24 марта 2020

"Музей-усадьба Колокольниковых" во ВКонтакте | Фото: "Музей-усадьба Колокольниковых" во ВКонтакте

Подозреваемых в краже металлического забора с Заречного кладбища в Тюмени задержали полицейские. 10 секций ограждения молодые люди вывезли на грузовом такси в пункт приема металлолома, сообщает городское УМВД.

Сообщение о краже с кладбища по ул. Дружбы поступило в отдел полиции № 6 от муниципального учреждения по вопросам похоронного дела. Сотрудники уголовного розыска задержали двух ранее судимых тюменцев.

По версии следствия, они сдали похищенное в скупку металла, вырученные средства потратили на личные нужды. Молодые люди находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", им грозит до пяти лет лишения свободы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кладбище , кража , уголовное дело , УМВД России по Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:05 24.03.2020Тюменские прокуроры заблокировали сайты с продажей львов и гепардов
11:43 24.03.2020Тюменцы похитили десять секций забора с Заречного кладбища
10:47 24.03.2020Три года колонии получил житель Тюменского района за метилэфедрон
10:14 24.03.2020Лифт в многоэтажке на улице Мельникайте в Тюмени могли поджечь