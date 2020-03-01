Тюменцы похитили десять секций забора с Заречного кладбища

| Фото: "Музей-усадьба Колокольниковых" во ВКонтакте | Фото: "Музей-усадьба Колокольниковых" во ВКонтакте

Подозреваемых в краже металлического забора с Заречного кладбища в Тюмени задержали полицейские. 10 секций ограждения молодые люди вывезли на грузовом такси в пункт приема металлолома, сообщает городское УМВД.

Сообщение о краже с кладбища по ул. Дружбы поступило в отдел полиции № 6 от муниципального учреждения по вопросам похоронного дела. Сотрудники уголовного розыска задержали двух ранее судимых тюменцев.

По версии следствия, они сдали похищенное в скупку металла, вырученные средства потратили на личные нужды. Молодые люди находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", им грозит до пяти лет лишения свободы.