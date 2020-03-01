Новые служебные автомобили получили сотрудники тюменской вневедомственной охраны

| Фото: Росгвардия Тюменской области | Фото: Росгвардия Тюменской области

Ключи от новых патрульных машин вручили сотрудникам вневедомственной охраны Тюменской области накануне профессионального праздника, сообщает региональное управление Росгвардии.

Вся техника оснащена современным оборудованием, обеспечивающим прибытие экипажей к местам происшествия в кратчайшие сроки.

Начальник областного управления вневедомственной охраны полковник полиции Игорь Молчанов подчеркнул, что нарядами групп задержания за три месяца пресечено более 230 правонарушений, не допущены кражи с охраняемых объектов и мест хранения имущества физических и юридических лиц.

"Сотрудники вневедомственной охраны круглосуточно стоят на страже общественного порядка, они охраняют более тринадцати тысяч объектов всех видов собственности. Поздравляю с наступающим Днем Росгвардии и имени руководства и себя лично желаю успехов в службе, благополучия в доме и семейного счастья", - сказал начальник Управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Симаков.