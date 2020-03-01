Новые служебные автомобили получили сотрудники тюменской вневедомственной охраны
Ключи от новых патрульных машин вручили сотрудникам вневедомственной охраны Тюменской области накануне профессионального праздника, сообщает региональное управление Росгвардии.
Вся техника оснащена современным оборудованием, обеспечивающим прибытие экипажей к местам происшествия в кратчайшие сроки.
Начальник областного управления вневедомственной охраны полковник полиции Игорь Молчанов подчеркнул, что нарядами групп задержания за три месяца пресечено более 230 правонарушений, не допущены кражи с охраняемых объектов и мест хранения имущества физических и юридических лиц.
"Сотрудники вневедомственной охраны круглосуточно стоят на страже общественного порядка, они охраняют более тринадцати тысяч объектов всех видов собственности. Поздравляю с наступающим Днем Росгвардии и имени руководства и себя лично желаю успехов в службе, благополучия в доме и семейного счастья", - сказал начальник Управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Симаков.