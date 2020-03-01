Минстрой вводит еженедельный мониторинг региональных застройщиков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Финансовое положение застройщиков в регионах будет еженедельно мониторить Минстрой России. Своевременно предоставлять актуальную информацию о количестве строящихся объектов и приостановке работ призвал застройщиков глава ведомства Владимир Якушев.

Организацию мониторинга финансового положения застройщиков и подрядных организаций министр обсудил с регионами в ходе селекторного совещания по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Владимир Якушев призвал региональные власти очень внимательно отнестись к данным, предоставляемым в федеральные ведомства и электронные платформы сбора информации.

"Мы понимаем вашу загруженность, поэтому максимально будем брать информацию, размещенную Росстатом, ЕИСЖС и Банком России, - отметил он. - Некоторые данные нам необходимы от вас. Поэтому просим в еженедельном режиме предоставлять актуальную информацию о приостановке работ на объектах капитального строительства, количестве строящихся объектов, особенно обратить внимание на строительство жилых домов, которое происходит по старым правилам привлечения денежных средств".

Также глава Минстроя подчеркнул, что в складывающейся экономической ситуации важно создать все условия для бесперебойной работы строительного рынка. Минстрой, в свою очередь, готов оказать всяческую поддержку региональным властям для недопущения снижения темпов строительства.