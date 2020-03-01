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Тюменский проект "Домашка" переходит в онлайн-формат

Общество, 16:23 25 марта 2020

"#Домашка" во ВКонтакте (архив) | Фото: "#Домашка" во ВКонтакте (архив)

Промо-проект "Домашка.GO", благодаря которому школьники и студенты со всей России, заинтересованные в медиасреде, смогут провести время с пользой, запустил тюменский Центр развития региональный медиа и кино "Медиаполис".

Для молодежи организуют образовательные вебинары, курсы, тесты, интерактивы и челленджи. Они пройдут на специально созданных площадках: на сайте и в личном кабинете участника проекта.

"Главный посыл — не дать никаким обстоятельствам ограничить ребят в креативе и найти возможность коллаборации на онлайн-платформах. Организаторы докажут, что создавать качественный контент можно из любой точки мира, особенно, когда есть много свободного времени", — рассказал пресс-секретарь Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Денис Войт.

Проект продлится по 10 апреля. Подключиться к нему участники смогут в любой момент. Необходимо зарегистрироваться в личном кабинете по ссылке. Каждый день участники будут получать новые задания и возможность выиграть призы от организаторов и партнеров проекта.

За прохождение каждого из этапов участник заработает игровую валюту — медиалионы, на которые сможет купить мерч. Победителей проекта определят исходя из количества заработанных медиалионов. Лучшие из лучших получат мерч и поборются за призы — Sony PlayStation 4, Яндекс.Станцию Мини, рюкзаки со специальными подарками.

Федеральные и региональные спикеры "Домашки.GO" расскажут участникам о креативных индустриях, устройстве социальных сетей, профессиях будущего, новых медиа и дизайне мышления и карьеры.

Узнать больше о проекте и следить за ходом его проведения можно в группе во ВКонтакте.

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# молодежь , обучение

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