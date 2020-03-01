От тюменских школьников ждут заявок на конкурс #СпасибоМаленькомуГерою

| Фото: www.detigeroi.ru | Фото: www.detigeroi.ru

Юным тюменцам предлагают поучаствовать во Всероссийском конкурсе #СпасибоМаленькомуГерою. Заявки принимают до 31 марта, сообщает пресс-служба Музея Победы.

Школьники от 7 до 17 лет могут отдать дань уважения детям и подросткам, воевавшим в годы Великой Отечественной войны. Работы можно прислать по пяти номинациям: "Рисунок", "Литературная работа. Проза" и "Литературное творчество. Поэзия", "Видеорепортаж" и "Фотоколлаж".

Имена победителей станут известны 15 апреля, награждение состоится 25 апреля в Москве.

В 2020 году конкурс проходит в третий раз. Его главная цель – познакомить подрастающее поколение с именами их сверстников – маленьких героев войны. Организует конкурс благотворительный фонд Оксаны Федоровой в сотрудничестве с Музеем Победы, Почтой России, РГДБ и Национальной родительской ассоциацией.

Заявки принимаются на сайте www.detigeroi.ru.