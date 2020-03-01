Более сорока огнеборцев тушат пожар в ангаре в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

48 огнеборцев задействованы в тушении пожара в ангаре на ул. Камчатская в Тюмени 24 марта.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько, сообщение о возгорании поступило в 15 часов 42 минуты. "Подразделения работают на тушении пожара в ангаре размерами 25 на 100 метров. В 15 часов 57 минут начальником дежурной смены службы пожаротушения объявлен ранг пожара №2. Площадь возгорания составила 950 квадратных метров", – сообщил он.

В 16 часов 34 минуты обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет. В 17 часов 49 минут пожар был локализован.

"От МЧС работают 14 единиц техники, 48 человека личного состава", – добавил Сергей Юсько.

Инна Пахомова