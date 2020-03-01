В Тюменской области усилят контроль цен на социально значимые продукты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменское управление Федеральной антимонопольной службы усиливает контроль над ценами на социально значимые продукты, сообщили в пресс-службе ведомства.

Особое внимание уделят хлебобулочным изделиям, крупам, мясу, яйцам, маслу, а также ряду овощей и фруктов. Мониторинг будет проводится путем ежедневной, в том числе и в выходные дни, фиксации цен в магазинах сетевой торговли.

Сообщить о повышении цен можно на единой горячей линии ФАС России на сайте или написать в управление ФАС по Тюменской области на электронную почту:to72@fas.gov.ru. Все обращения о росте цен ведомство рассматривает в установленные законом сроки.

Перечень социально значимых продуктов и товаров: говядина, свинина, баранина, куры, рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, масло подсолнечное рафинированное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая-ядрица, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, яблоки.