Молодой человек пострадал при пожаре на улице Чекистов в Тюмени

| Фото: "32 пожарно-спасательный отряд" во ВКонтакте | Фото: "32 пожарно-спасательный отряд" во ВКонтакте

Молодой человек 2003 года рождения отравился продуктами горения при пожаре на ул. Чекистов 24 марта.

Сообщение о том, что горит грузовой автомобиль Shacman, поступило в МЧС в 10 часов 26 минут. Машина находилась в помещении.

Как рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев, в ликвидации пламени задействовали семь единиц техники и 18 сотрудников пожарной охраны. Работали два звена газодымозащитной службы. Пожарным понадобилось около 10 минут. Огонь повредил машину на площади четырех квадратных метров.

"Молодой человек 2003 года рождения, который получил отравление продуктами горения, был госпитализирован в ОКБ № 1. Огнеборцы спасли одного человека", — добавил Александр Зубарев.

Инна Пахомова