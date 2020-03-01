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Молодой человек пострадал при пожаре на улице Чекистов в Тюмени

Происшествия, 10:43 25 марта 2020

"32 пожарно-спасательный отряд" во ВКонтакте | Фото: "32 пожарно-спасательный отряд" во ВКонтакте

Молодой человек 2003 года рождения отравился продуктами горения при пожаре на ул. Чекистов 24 марта.

Сообщение о том, что горит грузовой автомобиль Shacman, поступило в МЧС в 10 часов 26 минут. Машина находилась в помещении.

Как рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев, в ликвидации пламени задействовали семь единиц техники и 18 сотрудников пожарной охраны. Работали два звена газодымозащитной службы. Пожарным понадобилось около 10 минут. Огонь повредил машину на площади четырех квадратных метров.

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"Молодой человек 2003 года рождения, который получил отравление продуктами горения, был госпитализирован в ОКБ № 1. Огнеборцы спасли одного человека", — добавил Александр Зубарев.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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