  • 27 марта 202027.03.2020пятница
  • USD78,7223
    EUR85,9648
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Шесть смен отрядов мэра организуют в Тобольске

Общество, 08:54 27 марта 2020

комитет по делам молодежи администрации Тобольска во ВКонтакте | Фото: комитет по делам молодежи администрации Тобольска во ВКонтакте

Шесть периодов работы по программе "Отряды мэра" предложат тобольским подросткам в летние каникулы, сообщает пресс-служба администрации города.

Рабочие смены пройдут: в июне - с 1 по 12 и с 15 по 26, в июле - с 6 по 17 и с 20 по 31, в августе с 3 по 14 и с 17 по 28.

Ребята будут выполнять работы по уборке и благоустройству территорий; озеленению и уходу за зелеными насаждениями; подсобные и неквалифицированные работы, не требующие специального образования и опыта.

Специалисты отдела профориентации и трудоустройства Центра реализации молодежных и профилактических программ приглашают работодателей создать на предприятиях временные рабочие места для подростков и молодежи с оплатой труда в соответствии с трудовым законодательством РФ, или принять участие в финансировании их занятости на объектах Тобольска.

Для получения более подробной информации можно обратиться по адресу: Тобольск, 9 мкр., 3, офис 136 к специалисту по работе с молодежью отдела профориентации и трудоустройства Центр реализации молодежных и профилактических программ Екатерине Селиной, телефон 8(3456)24-16-25, e-mail: mcpittob@mail.ru.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# занятость подростков , отряды мэра , Тобольск , трудоустройство подростков

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:54 27.03.2020Шесть смен отрядов мэра организуют в Тобольске
08:43 27.03.2020Заявки на конкурс "Гришинские проталины" принимают до 16 апреля
08:32 27.03.2020Тюменцам покажут документальную трилогию "Театр. Только по любви"
08:21 27.03.2020Движение транспорта по улице Свободы в Тюмени будет прекращено с 27 марта