Шесть смен отрядов мэра организуют в Тобольске

| Фото: комитет по делам молодежи администрации Тобольска во ВКонтакте | Фото: комитет по делам молодежи администрации Тобольска во ВКонтакте

Шесть периодов работы по программе "Отряды мэра" предложат тобольским подросткам в летние каникулы, сообщает пресс-служба администрации города.

Рабочие смены пройдут: в июне - с 1 по 12 и с 15 по 26, в июле - с 6 по 17 и с 20 по 31, в августе с 3 по 14 и с 17 по 28.

Ребята будут выполнять работы по уборке и благоустройству территорий; озеленению и уходу за зелеными насаждениями; подсобные и неквалифицированные работы, не требующие специального образования и опыта.

Специалисты отдела профориентации и трудоустройства Центра реализации молодежных и профилактических программ приглашают работодателей создать на предприятиях временные рабочие места для подростков и молодежи с оплатой труда в соответствии с трудовым законодательством РФ, или принять участие в финансировании их занятости на объектах Тобольска.

Для получения более подробной информации можно обратиться по адресу: Тобольск, 9 мкр., 3, офис 136 к специалисту по работе с молодежью отдела профориентации и трудоустройства Центр реализации молодежных и профилактических программ Екатерине Селиной, телефон 8(3456)24-16-25, e-mail: mcpittob@mail.ru.