Красноармеец Адам Литвинец перед войной разбил большой сад

поискового отряда «Югра» (Туртас) поискового отряда «Югра» (Туртас)

В время экспедиции "Вахта Памяти" бойцы поискового отряда "Югра" из Туртаса в районе деревни Ванеево Ржевского района Тверской области были подняли останки и солдатский медальон Адама Григорьевича Литвинец, уроженца села Ломачанка Волынской области.

"Он учтен пропавшим без вести по заявлению родственников, когда они обратились после освобождения, - пояснила руководитель отряда Татьяна Кухаренко. - Возможно, в части его учли раненым (у нас таких историй десятки), возможно, прибыл с пополнением и его не успели внести в списки. Погиб в районе наступления нескольких воинских частей. Пока не представляется возможным установить часть, в которой он воевал. Бои шли с февраля 1942 года по январь 1943 года".

Город Ржев с окрестностями вошел в историю как место одной из наиболее страшных битв Великой Отечественной войны. Ржевско-Вяземский выступ образовался в начале 1942 года после наступления Западного и Калининского фронтов. Стратегически важные железнодорожные узлы — города Ржев и Вязьма, расположенные на прямом пути в Москву.

Находки поисковиков в Тверской области, по оценке специалистов, могут послужить основанием для того, чтобы иначе взглянуть на историю Великой Отечественной войны. Сражения, которые проходили на этих полях в 1942- 1943 годах, в сводках значились как бои местного значения. А сейчас и поисковики, и историки сходятся во мнении, что, по сути, это была вторая битва за Москву. И самая кровопролитная в истории человечества. 17 месяцев советские войска непрерывно атаковали, пытаясь отбросить гитлеровцев дальше на Запад. За победу, здесь под Ржевом, заплатили жизнями почти полтора миллиона наших солдат. Это больше, чем в боях за Сталинград.

"Совсем рядышком, в этом лесочке, мы поднимали 84 бойца. Три цепи бойцов. То есть в шеренгах, как шли, так и остались лежать", - рассказывала журналистам Татьяна Кухаренко.

Несколько лет поисковики из Туртаса вели поиски родных солдата. В декабре 2008 года пришло долгожданное письмо от дочери солдата – Ольги Адамовны Федорук.

"Отец родился в 1914 году в деревне Дубечно Волынской области, - писала она. - После армии отец познакомился с мамой – Анной Ивановной - и переехал жить в село Ломачанка. На хуторе отец посадил большой сад, говорил: "Люди будут рвать яблоки и вспоминать меня".

Односельчане фронтовика вспоминали, что он раздавал конфеты ребятишкам на улице, когда уходил на войну.

"Помнят его люди на селе грамотным и хорошим человеком. Мама наша прожила нелегкую жизнь, выполняла женскую и мужскую работу. До конца своей жизни она верила, надеялась и ждала…", - написала Ольга Адамовна Федорук.

8 мая 2009 года состоялась памятная встреча дочери солдата и бойцов поискового отряда, которые нашли останки ее отца.

"Мы очень ждали эту встречу, - написали поисковики на своем сайте. - Знали, каким волнующим событием будет эта поездка для Ольги Адамовны. Все эти долгие годы семья считала Адама Григорьевича пропавшим без вести. Его жена, Анна Ивановна, делала запрос в ЦАМО Подольска в надежде отыскать его следы. Ответ из архива был: "Пропал без вести…".

Ольга Адамовна приехала в Ржев вместе с родственником - Анатолием Морозом. На Мемориальном кладбище советских воинов состоялась их встреча. Ребята рассказали о кровопролитных боях в районе гибели Адама Григорьевича Литвинец, спели песни, возложили цветы и венки на братскую могилу…

Напомним, в специальном проекте "Никто не должен быть забыт…", подготовленном к 75-летию Великой Победы, "Тюменская линия" публикует рассказы поисковиков.

Борис Олейник