Жена Михаила Уварова ждала его с войны до последних дней

| Фото: поискового отряда «Югра» из Туртаса | Фото: поискового отряда «Югра» из Туртаса

Останки красноармейца Михаила Уварова бойцами поискового отряда "Югра" из Туртаса были подняты в лесу, который на картах военного времени обозначался как роща "Курица". Это был важный рубеж для атак на Панове и Овсянннково. Работу поисковиков осложняли мародерские раскопы.

"Здесь в Ржевском лесу мы впервые увидели последствия работы черных копателей, - записали они в своих дневниках. - В поисках оружия и артефактов, безжалостно орудуя лопатами, они бездушно выбрасывали из воронок и траншей останки, личные вещи, медальоны на метры от раскопок. Такие раскопы отнимали затем много сил и времени. Глядя на кости солдат, всякий раз задаешь себе вопрос: кто он? Чей-то сын, брат, муж, отец, кем был, кем стал бы, выжив в этой войне?".

Михаил Никитович Уваров, 1897 года рождения, уроженец Московской области, оказался отцом пятерых детей: Екатерины, Тамары, Алексея, Любови и Ивана. Об этом поисковикам написала внучка бойца Елена Алексеевна Уварова.

"Я родилась в 1959 году и о дедушке Мише знаю только по рассказам своего отца Уварова Алексея Михайловича, который, к сожалению, умер 15 лет назад, - написала она. - Бабушка Пелагея Петровна умерла, когда мне было всего 6 лет, я ее помню очень плохо. Только детские отрывистые воспоминания. Я всегда спрашивала папу и бабушку о моем дедушке, а они только и могли мне сказать, что он пропал без вести на войне. Бабушка, как и все вдовы, долго надеялась, что он вернется. Ведь "без вести пропавший" – еще не погибший…

Он был очень хорошим мужем и отцом, его любила жена, очень любили дети. Семья не могла поверить в его гибель. Трудно пришлось бабушке одной воспитывать детей, но все они выросли достойными людьми, получили разное образование. Тамара жила и работала в совхозе дояркой (недалеко от деревни, где они родились), Екатерину война забросила в Курск, где она тоже обзавелась семьей, Алексей получил среднее специальное образование и работал мастером на заводе КМЗ, Иван - на стройке каменщиком, а Любовь – главным бухгалтером на предприятии в Москве.

Они пытались узнать о судьбе своего отца, но так им это и не удалось. В прошлом году умерли последние дети Михаила Никитича – младшие Любовь Михайловна и Иван Михайлович.

Но память о дедушке осталась в семьях его внуков. Нас у него 5 человек. Мы сами теперь бабушки и дедушки и рассказываем нашим детям и внукам об истории нашей семьи. Михаил Никитич погиб за нас, за них, за нашу счастливую жизнь. Поэтому мы все очень благодарны вам за то, что теперь знаем о его судьбе и сможем почтить его Память на месте захоронения…."

На Центральном фронте, где воевал и погиб красноармеец Михаил Уваров, в конце декабря 1942 года шли напряженные бои за каждую высоту, за каждую рощу. Как сообщало Совинформбюро, в одном из боев был захвачен в плен командир 343 немецкого охранного батальона майор Герберт Крауеник. Пленный заявил: "Говорят, что немецкие солдаты боятся русской зимы. Это верно лишь отчасти. Больше всего солдаты, да и офицеры, боятся русской пехоты. В представлении немецкого солдата зима неразрывно связана с тяжелыми боями и неизбежным отступлением. Не только среди солдат, но даже среди части немецкого офицерства заметны признаки разочарования и усталости. Более того, определённая часть офицеров считает, что Германия уже давно проиграла войну. Она проиграна с того момента, когда обозначился провал "блицкрига", провал "молниеносной победы", на которую мы рассчитывали. Сейчас Гитлер делает колоссальные усилия, чтобы как можно дольше оттянуть окончательный проигрыш. Он надеется на всевозможные случайности и превратности судьбы. Суровая действительность опрокинет эти призрачные надежды".

| Фото: поискового отряда «Югра» из Туртаса | Фото: поискового отряда «Югра» из Туртаса

Напомним, в специальном проекте "Никто не должен быть забыт…", подготовленном к 75-летию Великой Победы, "Тюменская линия" публикует рассказы поисковиков.

Борис Олейник