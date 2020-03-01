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Тюменские поисковики: красноармеец Прокофий Буторин 74 года числился пропавшим без вести

Общество, 17:29 20 марта 2020

Фото поискового отряда «Кречет» (Тюмень)

Красноармеец Прокофий Буторин 74 года числился пропавшим без вести. Бойцы поисковых отрядов тюменского "Кречета" и тверского "Память" обнаружили его в братской могиле в районе деревни Солово Тверской области.

По вкладышу удалось установить личность красноармейца: Прокофий Дмитриевич Буторин, 1914 года рождения, уроженец деревни Сорожи Кировской области. Был призван в ряды Красной Армии 7 июля 1941 года. Воевал в составе 243 стрелковой дивизии. Пропал без вести в октябре 1941 года.

243-я стрелковая дивизия формировалась в Ярославле на базе пограничных и оперативных войск НКВД с 28 июня по 14 июля 1941 года, а уже 16 июля дивизия была отправлена на фронт. В июле 1941 года одним из важнейших участков борьбы было Смоленское направление.

550 километров от Польши и Восточной Пруссии до земли Западнодвинской отборные фашистские войска прошли всего за один месяц, а на территории Ильинского и Октябрьского районов застряли на два с половиной месяца, пройдя за это время всего 100 километров. К октябрю 1941 года фашисты оккупировали территорию Пеновского, Торопецкого, Андриапольского и Западнодвинского районов.

В октябре 1941 года дивизия снова перешла на марш и две недели вела арьергардные бои, прикрывая отступление советских войск. В течение двух недель дивизия находилась под угрозой полного окружения. Отступая, дивизия наносила сильные удары врагу. В районе города Старицы дивизия два дня вела бои с численно превосходящими силами врага. В этом бою один стрелковый полк прорвал оборону гитлеровцев и несколько дней успешно действовал во вражеском тылу.

Останки солдата Прокофия Буторина, погибшего в этих боях, были погребены на траурной церемонии 14 августа 2015 года на братском мемориале в деревне Брод Тверской области. Найдены родственники солдата, медальон передан в семью.

Фото поискового отряда «Кречет» (Тюмень)

Напомним, в специальном проекте "Никто не должен быть забыт…", подготовленном к 75-летию Великой Победы, "Тюменская линия" публикует рассказы поисковиков.

Борис Олейник

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# поисковые отряды

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