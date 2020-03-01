Тюменские поисковики: красноармеец Прокофий Буторин 74 года числился пропавшим без вести

Фото поискового отряда «Кречет» (Тюмень) Фото поискового отряда «Кречет» (Тюмень)

Красноармеец Прокофий Буторин 74 года числился пропавшим без вести. Бойцы поисковых отрядов тюменского "Кречета" и тверского "Память" обнаружили его в братской могиле в районе деревни Солово Тверской области.

По вкладышу удалось установить личность красноармейца: Прокофий Дмитриевич Буторин, 1914 года рождения, уроженец деревни Сорожи Кировской области. Был призван в ряды Красной Армии 7 июля 1941 года. Воевал в составе 243 стрелковой дивизии. Пропал без вести в октябре 1941 года.

243-я стрелковая дивизия формировалась в Ярославле на базе пограничных и оперативных войск НКВД с 28 июня по 14 июля 1941 года, а уже 16 июля дивизия была отправлена на фронт. В июле 1941 года одним из важнейших участков борьбы было Смоленское направление.

550 километров от Польши и Восточной Пруссии до земли Западнодвинской отборные фашистские войска прошли всего за один месяц, а на территории Ильинского и Октябрьского районов застряли на два с половиной месяца, пройдя за это время всего 100 километров. К октябрю 1941 года фашисты оккупировали территорию Пеновского, Торопецкого, Андриапольского и Западнодвинского районов.

В октябре 1941 года дивизия снова перешла на марш и две недели вела арьергардные бои, прикрывая отступление советских войск. В течение двух недель дивизия находилась под угрозой полного окружения. Отступая, дивизия наносила сильные удары врагу. В районе города Старицы дивизия два дня вела бои с численно превосходящими силами врага. В этом бою один стрелковый полк прорвал оборону гитлеровцев и несколько дней успешно действовал во вражеском тылу.

Останки солдата Прокофия Буторина, погибшего в этих боях, были погребены на траурной церемонии 14 августа 2015 года на братском мемориале в деревне Брод Тверской области. Найдены родственники солдата, медальон передан в семью.

Фото поискового отряда «Кречет» (Тюмень) Фото поискового отряда «Кречет» (Тюмень)

Напомним, в специальном проекте "Никто не должен быть забыт…", подготовленном к 75-летию Великой Победы, "Тюменская линия" публикует рассказы поисковиков.

Борис Олейник