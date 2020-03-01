На Безымянной высоте тюменские поисковики обнаружили останки солдата из Омской области

Фото из семейного архива семьи Брынцевых Фото из семейного архива семьи Брынцевых

Жизнь красноармейца Николая Ивановича Брынцева оборвалась на Безымянной высоте. Тюменские поисковики нашли его медальон в Кировском районе Ленинградской области. Здесь при проведении полевых поисковых работ были найдены останки советских солдат. Возможно, именно эта высота в журнале боевых действий 364 стрелковой дивизии обозначалась как Безымянная.

"Большое количество погибших, - отмечено в книге "Последняя записка" тюменских поисковиков, - свидетельствовало о попытках прорыва Красной армией немецкой обороны в данном районе".

Экспертиза медальона была проведена в полевой лаборатории. Надпись на бумажном вкладыше медальона была сделана карандашом и оказалась размыта. По результатам экспертизы было установлено, что медальон принадлежит Николаю Ивановичу Брынцеву.

По данным ОБД "Мемориал" Николай Брынцев был призван Тарским РВК Омской области, проходил службу в должности командира отделения в звании сержанта в 1214-м стрелковом полку 364-й стрелковой дивизии. Дома его осталась ждать жена Анна Сергеевна Ордашева. В составе дивизии Николай Брынцев был направлен под Ленинград, где и погиб 22 июля 1943 года в возрасте 28 лет.

В этот день, как записано в журнале боевых действий 364 стрелковой дивизии, части дивизии с 33 гвардейским тяжелым танковым полком прорыва, ротой танков Т-26 перешли в атаку на рубеже: восточные скаты Безымянной высоты с ближайшей задачей выйти на восточный берег болото Гороховое, восточнее берега речки Карбуселька. Противник в период артподготовки начал контрбатарейную борьбу и поставил плотный заградительный огонь перед своим передним краем. Подразделения, встреченные сильным пулеметным огнем, успеха в атаке не имели, залегли, понеся большие потери. 1216 стрелковый полк имел незначительное продвижение одной группы. Части дивизии к вечеру 22 июля, перегруппировав свои силы, вторично перешли в атаку. Атака также успеха не имела, ввиду организованного артминометного огня….

24 сентября 2016 года в селе Тара Омской области состоялась передача смертного медальона Николая Ивановича Брынцева его старшей дочери Светлане Николаевне Касьяновой.

"Светлана Николаевна была предупреждена и ждала. Отца она не помнит, мало бывал дома, - рассказали поисковики. - Николай Иванович Брынцев был весовым мастером. В 1935 женился, в 1936 родилась старшая дочь. Затем срочная служба, в 1939 родилась младшая дочь – Галина".

В семейном архиве сохранилась пожелтевшая фотография Николая Брынцева вместе с женой Анной Сергеевной Ордашевой.

Фото из семейного архива семьи Брынцевых Фото из семейного архива семьи Брынцевых

Напомним, в специальном проекте "Никто не должен быть забыт…", подготовленном к 75-летию Великой Победы, "Тюменская линия" публикует рассказы поисковиков.

Борис Олейник