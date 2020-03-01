На Безымянной высоте тюменские поисковики обнаружили останки солдата из Омской области
Жизнь красноармейца Николая Ивановича Брынцева оборвалась на Безымянной высоте. Тюменские поисковики нашли его медальон в Кировском районе Ленинградской области. Здесь при проведении полевых поисковых работ были найдены останки советских солдат. Возможно, именно эта высота в журнале боевых действий 364 стрелковой дивизии обозначалась как Безымянная.
"Большое количество погибших, - отмечено в книге "Последняя записка" тюменских поисковиков, - свидетельствовало о попытках прорыва Красной армией немецкой обороны в данном районе".
Экспертиза медальона была проведена в полевой лаборатории. Надпись на бумажном вкладыше медальона была сделана карандашом и оказалась размыта. По результатам экспертизы было установлено, что медальон принадлежит Николаю Ивановичу Брынцеву.
По данным ОБД "Мемориал" Николай Брынцев был призван Тарским РВК Омской области, проходил службу в должности командира отделения в звании сержанта в 1214-м стрелковом полку 364-й стрелковой дивизии. Дома его осталась ждать жена Анна Сергеевна Ордашева. В составе дивизии Николай Брынцев был направлен под Ленинград, где и погиб 22 июля 1943 года в возрасте 28 лет.
В этот день, как записано в журнале боевых действий 364 стрелковой дивизии, части дивизии с 33 гвардейским тяжелым танковым полком прорыва, ротой танков Т-26 перешли в атаку на рубеже: восточные скаты Безымянной высоты с ближайшей задачей выйти на восточный берег болото Гороховое, восточнее берега речки Карбуселька. Противник в период артподготовки начал контрбатарейную борьбу и поставил плотный заградительный огонь перед своим передним краем. Подразделения, встреченные сильным пулеметным огнем, успеха в атаке не имели, залегли, понеся большие потери. 1216 стрелковый полк имел незначительное продвижение одной группы. Части дивизии к вечеру 22 июля, перегруппировав свои силы, вторично перешли в атаку. Атака также успеха не имела, ввиду организованного артминометного огня….
24 сентября 2016 года в селе Тара Омской области состоялась передача смертного медальона Николая Ивановича Брынцева его старшей дочери Светлане Николаевне Касьяновой.
"Светлана Николаевна была предупреждена и ждала. Отца она не помнит, мало бывал дома, - рассказали поисковики. - Николай Иванович Брынцев был весовым мастером. В 1935 женился, в 1936 родилась старшая дочь. Затем срочная служба, в 1939 родилась младшая дочь – Галина".
В семейном архиве сохранилась пожелтевшая фотография Николая Брынцева вместе с женой Анной Сергеевной Ордашевой.
Напомним, в специальном проекте "Никто не должен быть забыт…", подготовленном к 75-летию Великой Победы, "Тюменская линия" публикует рассказы поисковиков.
Борис Олейник