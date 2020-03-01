Пропавший без вести солдат был найден тюменскими поисковиками спустя 71 год после гибели

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Николай Степанович Блинов уроженец Молотовской области погиб в июле 1941 года в районе деревень Поярково-Солово. Его солдатский медальон нашли в мае 2015 года в ходе поисковой экспедиции в Западнодвинском районе Тверской области бойцы поисковых отрядов "Кречет" из Тюмени и "Память" Твери.

В результате экспертизы по вкладышу удалось установить личность солдата - Николай Степанович родился в 1906 году в селе Жилинском.

В июле 1941 года одним из важнейших участков боев было Смоленское направление. 243 стрелковая дивизия, сформированная в Ярославле на базе пограничных и оперативных войск НКВД с 28 июня по 14 июля 1941 года, уже 16 июля была отправлена на фронт. Прибыв в город Селижарово, дивизия совершила трудный марш через Андреаполь, Торопец, Старую Торопу и вышла в район Севастьянова. Несмотря на отсутствие боевого опыта, дивизия двумя полками успешно вела оборонительные бои, форсировали реку Западная Двина и сбили врага с занимаемой позиции. Одновременно на другом участке фронта один полк дивизии вел кровопролитные бои с крупными частями противника, препятствуя их переправе через Западную Двину и обеспечивая перегруппировку войск.

Совинформбюро передавало: "В течение 28 июля наши войска продолжали вести бои на Смоленском и Житомирском направлениях. Наступление противника на этих направлениях разбивается о стойкость и упорство наших войск. Наши войска местами переходят в решительные контратаки и наносят противнику тяжелые потери".

14 августа 2015 года в деревне Брод Тверской области с отданием воинских почестей останки солдата Николая Степановича Блинова были погребены на воинском мемориале. В церемонии погребения приняла участие дочь солдата.

В ходе весенней полевой экспедиции сводного поискового отряда Тюменской области "Вахта Памяти-2015", разведочные и эксгумационные работы проводились в четырех районах поиска: Новгородская область (Новгородский район, Старорусский район), Тверская область (Ржевский район, Западнодвинский район).

В экспедиции принимали участие 125 человек из 13 поисковых отрядов Тюменской области.

По итогам весеннего полевого сезона тюменскими поисковиками подняты и подготовлены к погребению останки 78 красноармейцев, найдено 15 смертных медальонов, четыре из которых удалось прочитать.

Благодаря усилиям тюменских поисковиков и специалистов организаций районов поиска родственники двух бойца были найдены.

поисковых отрядов Тюменской области поисковых отрядов Тюменской области

Напомним, в специальном проекте "Никто не должен быть забыт…", подготовленном к 75-летию Великой Победы, "Тюменская линия" публикует рассказы поисковиков.

Борис Олейник