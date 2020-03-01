В деревне Каенлы помнят солдата, место гибели которого установили поисковики из Туртасса

Фото поискового отряда «Югра» Краеведческого музея города Похвистнево Фото поискового отряда «Югра» Краеведческого музея города Похвистнево

Уроженец деревни Каенлы Татарской АССР Салих Кабиров был стрелком третьего батальона 136 отдельной стрелковой бригады, погиб 5 апреля 1942 года. Его останки со смертным медальоном нашел 30 июля 2000 года разведчик поискового отряда "Югра" Николай Собянин.

136 отдельная стрелковая бригада формировалась в декабре 1941 года на станции Похвистнево. В течение декабря-января шло комплектование личного состава и конного обоза. 15 февраля 1942 года, как следует из материалов краеведческого музея города Похвистнево, из частей, дислоцированных на Дальнем Востоке, прибыло еще 2,5 тысячи бойцов и командиров срочной и сверхсрочной службы. Вероятно, среди них был и Салих Кабиров, который, как сообщили поисковикам его односельчане, потеряв семью, уехал на Дальний Восток. Есть сведения, что на фронт он пошел добровольцем.

Общебригадные тактические учения шли по 15-18 часов в сутки. И 5 марта 1942 года бригада погрузилась в эшелоны на станциях Похвистнево и Бугуруслан и направилась в город Серпухов для получения оружия и боеприпасов. Там 22 марта состоялось торжественное вручение знамени, переданное Куйбышевским обкомом ВКП (б). Бригада вошла в состав войск 30 армии Калининского фронта и двигалась в направлении Ржева, где 5 апреля и состоялось ее боевое крещение.

Прямо с марша войска пошли в лобовую атаку на хорошо подготовленную оборону немцев, без артподготовки и прикрытия с воздуха. Враги подпускали наступающие цепи очень близко и расстреливали в упор трехслойным огнем. В этой кровавой мясорубке больше половины личного состава бригады было убито и ранено.

Отряд "Югра" с 1994 года целенаправленно работает по увековечению памяти павших воинов 174-й, 178-й, 220-й, 250-й, 355-й, 357-й, 365- й, 371-й, 375-й стрелковых дивизий, 130-й, 132-й, 136-й стрелковых бригад, сражавшихся на Ржевском направлении, где разворачивались четыре стратегических операции, три из которых не увенчались успехом.

"Войдя в лес, мы ощутили весь трагизм разыгравшихся здесь кровопролитных боев 1942-1943 годов, - записали они в дневнике экспедиции. - Траншеи, блиндажи, воронки, заполненные водой, груды железа, будто война здесь закончилась лишь вчера. Но, пожалуй, самое горестное впечатление было от того, что останки солдат лежали прямо под нашими ногами… белеющие черепа".

За две недели боев бригада потеряла в ржевских лесах почти весь личный состав, в том числе и штабной. Извещения о гибели не всем родным были отправлены. Поиск родных Салиха Кабирова затянулся на 10 лет.

Наконец, пришло письмо от библиотекаря села Каенлы Флеры Гариповой.

"Каенлы – татарское село, население около 600 человек, - рассказала она. - Имеется средняя школа, детский сад, медпункт, магазины. Рядом течет речка Зай. Нашему селу около 450 лет. Вот в этой деревне родился, купался в реке Зай, учился в школе, работал в колхозе Салих Кабиров. Отец – Фасхи Кабиров умер в 1958 году. Мать –Хубзямал умерла в 1975 году. Они не дождались единственного сына с войны. В их семье было пятеро детей - Салих и четверо сестер: Минсур, Хаят, Хаерниса, Миннур. Младшая сестра Миннур (работала учителем в школе) умерла в 2003 году".

В селе еще живут люди, знавшие и помнящие Салиха Кабирова. Салих абый, что в переводе с татарского значит старший брат, братец, по их воспоминаниям, был очень простым и добрым парнем, до войны работал рядовым колхозником, женился на красавице-односельчанке.

Из маленькой татарской деревни Каенлы на фронт ушли около 120 человек, больше половины не вернулось домой. Во дворе дома культуры стоит памятник, на плите высечены 66 фамилий односельчан, погибших на войне. Некоторые семьи потеряли двух, трех, четырех сыновей.

Напомним, в специальном проекте "Никто не должен быть забыт…", подготовленном к 75-летию Великой Победы, "Тюменская линия" публикует рассказы поисковиков.

Борис Олейник