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Тюменский поисковый отряд "Савояр" готовится к участию в полевых экспедициях

Общество, 17:02 03 марта 2020

областной поисковый центр | Фото: областной поисковый центр

Бойцы тюменского поискового отряда "Савояр" побывали на теоретическом занятии по теме “Археология и документирование поисковых работ” в рамках образовательной программы “Школа поисковика”, сообщает областной поисковый центр.

Урок провела руководитель отряда Наталья Швецова. Поисковики изучили понятия "археология" и "военная археология", методику ведения полевой поисковой работы: правила, последовательность действий, способы эксгумации останков. Также на занятии бойцам отряда рассказали о документировании поисковых работ, основы заполнения протоколов раскопа и эксгумации.

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Образовательная программа "Школа поисковика" — комплекс занятий по дисциплинам, необходимым для участия в полевом поисковом сезоне: история Великой Отечественной войны, история Тюменского края, история поискового движения, туристическая подготовка, первая помощь и поисковые работы. Поисковики школьных и студенческих поисковых отрядов Тюменской области еженедельно проходят обучение по специальным дисциплинам.

Напомним, 10 апреля в Тюменской области будет дан старт областной "Вахты памяти — 2020", и поисковые отряды региона отправятся в весеннюю экспедицию.

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# поисковики , поисковые отряды

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