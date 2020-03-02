Тюменские поисковики определили фронт работ на сезон 2020 года

| Фото: poisk-tyumen.ru | Фото: poisk-tyumen.ru

Совет командиров поисковых отрядов региона прошел в Тюменской области. Об этом сообщается на официальном сайте Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России"

Поисковики обсудили планы на 2020 год – Год памяти и славы в России - и представили опыт организации мероприятий в 2019 году.

В ходе отчетно-выборного собрания решением совета командиров был утвержден обновленный реестр поисковых отрядов Тюменской области, в который вошли 18 объединений из девяти муниципальных образований региона. Единогласным решением руководителем Тюменского регионального отделения "Поискового движения России" была избрана Светлана Власова.

Кроме того, были утверждены районы проведения полевых поисковых работ 2020 года: Новгородская, Тверская, Ленинградская, Псковская области и Республика Карелия.

Специалисты Тюменского областного поискового центра выступили с докладами об итогах электронного тестирования по программе "Школа поисковика", об информационном сопровождении работы поискового отряда, а также представили отчет по проекту "Стена памяти". На совете для тиражирования опыта в регионе был презентован проект "Интегрированные уроки "Сохраняя память".

Ребята обсудили вопросы участия в федеральных проектах и конкурсах "Поискового движения России", руководители получили рекомендации по подготовке заявок на грантовые конкурсы 2020 года.

| Фото: poisk-tyumen.ru | Фото: poisk-tyumen.ru

Напомним, в специальном проекте "Никто не должен быть забыт…", подготовленном к 75-летию Великой Победы, "Тюменская линия" публикует рассказы поисковиков. Их работа не заканчивается экспедициями. После обнаружения останков они ведут сложную работу по установлению личности бойца и поиску его родственников.

Борис Олейник