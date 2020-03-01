Тюменские поисковики ежегодно проводят экспедиции в Долину Смерти

сводного поискового отряда Тюменской области сводного поискового отряда Тюменской области

Красноармейца Никандра Михайловича Ефимова, пропавшего без вести в мае 1942, нашли в районе деревни Мясной Бор в Новгородской области при проведении полевых поисковых работ сводным поисковым отрядом Тюменской области в 2014 году.

При солдате был найден медальон военнослужащего, благодаря которому удалось установить данные погибшего. Никандр Михайлович родился в 1907 году в Новосибирской области. По сведениям из обобщенного банка данных "Мемориал", красноармеец пропал без вести в мае 1942 года.

Фашистские войска, как свидетельствует ряд источников, вошли в деревню 8 августа 1941 года. В течение двух лет она неоднократно переходила из рук в руки и практически была стерта с лица земли.

В апреле 1942 года в районе Мясного Бора в окружение попала 2-я ударная армия Волховского фронта. В мае-июне 1942 года проводилась операция по выводу из окружения 2-й ударной армии, в ходе которой в конце июня 1942 года при попытке прорвать окружение в сторону деревни погибло много советских солдат. Здесь же пропал без вести заместитель командующего второй ударной армией Пётр Фёдорович Алферьев. 26 июня 1942 года в одной из контратак был тяжело ранен и взят в плен Герой Советского Союза Муса Джалиль. Всего в болотах возле деревни погибли тысячи советских, немецких и испанских солдат.

Обнаружить эту территорию, которую археологи назвали Долиной Смерти, очень сложно. Сюда ведут только остатки узкоколейки, относящейся еще ко временам военных действий, где и были найдены останки красноармейца Никандра Ефимова. Здесь не бывает случайных людей, и зачастую в этих местах находятся только поисковики. По словам очевидцев, здесь не поют и не селятся птицы. И хотя каждый год поисковыми отрядами поднимаются и передаются на перезахоронение неисчислимое количество останков наших военных, меньше их не становится.

Останки павшего солдата Никандра Михайловича Ефимова были переданы внуку – Сергею Ефимову в ходе открытия Всероссийский "Вахты Памяти-2015" в Старой Руссе Новгородской области. Семья Ефимовых приняла решение захоронить останки красноармейца рядом с могилой его жены Клавдии Сергеевны Ефимовой на кладбище "Клещихинское" в Новосибирске.

Напомним, в специальном проекте "Никто не должен быть забыт…", подготовленном к 75-летию Великой Победы, "Тюменская линия" публикует рассказы поисковиков.

Борис Олейник