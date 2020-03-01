Кровля частного дома на улице Озерной загорелась в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Кровля частного дома загорелась на ул. Озерная в Тюмени 25 марта, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании поступило в 14 часов 30 минут. К месту вызова прибыли отделения двух пожарно-спасательных частей города. Горела кровля жилого деревянного дома, размером восемь на шесть метров — возникла угроза распространения пожара на дом и соседние строения.

"Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать открытое горение и в течение получаса окончательно справиться с происшествием. Пострадавших нет", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Причину и ущерб предстоит установить.