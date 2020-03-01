Капитальный ремонт перинатального центра завершают в Тобольске

| Фото: пресс-служба Областной больницы №3 (г. Тобольск) | Фото: пресс-служба Областной больницы №3 (г. Тобольск)

Капитальный ремонт нескольких отделений перинатального центра завершается в Областной больнице № 3 Тобольска, сообщает пресс-служба учреждения.

В отделениях анестезиологии-реанимации, родового блока и акушерского отделения № 2 заменили электропроводку, капитально отремонтировали отопительную и канализационную системы. Меняется и облик здания: уже отремонтирована входная группа и подъездной путь к ней, завершается обновление фасада и ремонт кровли.

Исполняющая обязанности руководителя перинатального центра Ольга Эйзенах добавила, что в помещениях отделений обновили отделку стен и потолков. "Мы стараемся сделать перинатальный центр современным, наполнить его светом и уютом, чтобы создать приятную, почти домашнюю, обстановку для наших женщин. Хочется, чтобы в самый важный момент своей жизни они чувствовали себя спокойно и комфортно", - сказала она.

При выполнении отделочных работ применялись гипсометаллические медицинские панели со специальным антибактериальным напылением. После завершения строительных и отделочных работ обновленные помещения планируют оснастить новыми мебелью и медицинским оборудованием, чтобы просторные и светлые залы отвечали требованиям и ожиданиям как врачей, так и пациентов.