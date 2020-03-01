В Тобольске на Левобережье начали подключать интернет

| Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

Работы по подключению интернета начались в домах микрорайона Левобережья, сообщает администрация Тобольска.

На прошедшей неделе представители компании "Техно" подвели всемирную сеть к помещению администрации микрорайона и в магазин. Сейчас работы продолжены на улице Раздольной. Здесь расположено 10 домов, 120 домохозяйств. 75 из них будут подключены до конца апреля.

"Ранее мы пользовались модемами, скорость у них очень низкая: ни кино по интернету посмотреть, ни перейти на нужные сайты. Сейчас, после подключения, у жителей появилась возможность полноценно пользоваться услугами", - рассказала руководитель администрация Левобережья Татьяна Кравченко.

Про отсутствие интернета в микрорайоне жители Левобережья пожаловались главе города Максиму Афанасьеву во время встречи в конце 2019 года. Тогда градоначальник пообещал тоболякам оказать содействие в решении этого вопроса.