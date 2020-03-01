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В Тобольске на Левобережье начали подключать интернет

Общество, 17:32 26 марта 2020

администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

Работы по подключению интернета начались в домах микрорайона Левобережья, сообщает администрация Тобольска.

На прошедшей неделе представители компании "Техно" подвели всемирную сеть к помещению администрации микрорайона и в магазин. Сейчас работы продолжены на улице Раздольной. Здесь расположено 10 домов, 120 домохозяйств. 75 из них будут подключены до конца апреля.

"Ранее мы пользовались модемами, скорость у них очень низкая: ни кино по интернету посмотреть, ни перейти на нужные сайты. Сейчас, после подключения, у жителей появилась возможность полноценно пользоваться услугами", - рассказала руководитель администрация Левобережья Татьяна Кравченко.

Про отсутствие интернета в микрорайоне жители Левобережья пожаловались главе города Максиму Афанасьеву во время встречи в конце 2019 года. Тогда градоначальник пообещал тоболякам оказать содействие в решении этого вопроса.

администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

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# Интернет , Тобольск

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