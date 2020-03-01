Тюменцы могут присоединиться к акции "Зажги синим"

| Фото: Фонд "Выход" | Фото: Фонд "Выход"

Тюменцев приглашают присоединиться ко Всероссийской акции "Зажги синим", которая пройдет 2 апреля, сообщает пресс-служба Фонда содействия решения проблемы аутизма в России "Выход".

Синий цвет символизирует аутизм, и подсветка зданий, скульптур, памятников архитектуры и природных объектов этим цветом является способом привлечения общественного внимания к проблемам людей с расстройствами аутистического спектра и изменения отношения к ним.

В акции можно принять участие и другими способами: подсветить синей лампой или гирляндой окна; одеться в синее и рассказать своим близким об аутизме и акции; можно сфотографироваться в синем и сделать тематические посты в соцсетях с хэштегами #зажгисиним и #2апреля.

Добавим, что во многих российских городах с каждым годом проведения акции подсвечивается все больше объектов. В Москве это дома-книжки на Новом Арбате, центральные здания на улице Тверская, Колокольня Ивана Великого, Манеж, статуя "Рабочий и колхозница", Останкинская башня. Это впечатляющий проект: по всему миру в нем участвуют даже такие знаковые здания, как пирамиды в Гизе, Ниагарский водопад, Сиднейская опера, их участие особенно подчеркивает масштаб и серьезность проблемы аутизма.