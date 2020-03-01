Алексей Райдер назначен заместителем губернатора Тюменской области

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Алексей Райдер назначен заместителем губернатора Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор 27 марта.

С октября 2011 года Райдер занимает пост директора департамента образования и науки Тюменской области.

Алексей Райдер родился 1 мая 1979 года в с. Успенка Тюменского района Тюменской области. В 2001 году окончил Тюменский государственный университет по специальности "Государственное и муниципальное управление" с присвоением квалификации "Юрист-менеджер", в 2004 году - по специальности "Мировая экономика" с присвоением квалификации "Экономист".

Трудовую деятельность начал в 1998 году педагогом дополнительного образования во Дворце творчества детей и юношества. С 2001 по август 2005 год работал в управлении экономики администрации Тюмени. В сентябре 2005 года назначен заместителем директора департамента образования и науки Тюменской области по перспективному развитию. С октября 2011 года занимает пост директора департамента образования и науки Тюменской области.