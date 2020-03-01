В Тюмени погасят подсветку зданий и сооружений

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Глобальная экологическая акция "Час Земли" начнется в Тюмени в 20 часов 30 минут 28 марта.

В ее рамках организации и предприятия погасят подсветку своих зданий на целый час. Традиционно к акции присоединяются здания правительства Тюменской области и Тюменской областной думы, ДК "Нефтяник", Тюменского и Тобольского драмтеатров, театр кукол, Тюменской областной научной библиотеки, металлургический завод "Электросталь Тюмени", корпуса и общежития индустриального университета. Погаснут огни на Мосту Влюбленных и набережной.

Известно также, что в 2020 году акцию поддержат самые узнаваемые российские здания: Кремль, Совет Федерации, Эрмитаж, мосты и сооружения Санкт-Петербурга.

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В 2019 году в "Часе Земли" приняли участие 188 стран и более 2 млрд человек. Подсветку отключили около 18 тыс. зданий и сооружений по всему миру.