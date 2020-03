Жизнеутверждающая музыка помогает россиянам пережить карантин

Музыку с жизнеутверждающими текстами предпочитают россияне, работая в удаленном режиме в период пандемии коронавируса. Также настроение им поднимают звуки банкомата, отсчитывающего купюры, а решимости добавляет гимн России.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сервис Яндекс.Музыка.

Среди востребованных - хиты группы Queen, Bon Jovi и Глории Гейнор. Самым мотивирующим назван саундтрек к фильму "Рокки 3" — "Eye of the Tiger" группы Survivor. Также в списке оказались "Don't stop me now" группы Queen, "It's my life" Bon Jovi и "I will survive" Глории Гейнор, саундтреки к бондиане и супергеройским фильмам.

Для концентрации слушатели предпочитают классическую и инструментальную музыку или фоновые звуки. В топе — композиции Моцарта, Вивальди, Баха, Бетховена, Чайковского и Рахманинова. Среди популярных звуков — шум дождя, морских волн, леса и потрескивание горящих в камине дров. Некоторые пользователи сказали, что с удовольствием поработают под стук колес поезда, шум города и кофейни.

Чтобы дать себе немного личного времени и занять детей, слушатели чаще предлагают им послушать русские народные сказки, "Бременских музыкантов", "Смешариков", "Фиксиков". Отвлечься самим, по словам пользователей, помогают подкасты: "Истории русского секса" слушают в обеденный перерыв, а "Одно расстройство" — в конце дня.

Всего в исследовании участвовали 2 тыс. 458 пользователей Яндекс.Музыки в возрасте от 18 до 63 лет из разных городов России.