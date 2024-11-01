После несчастного случая на стройке в Тюмени организовали проверку
Происшествия, 18:33 26 ноября 2024
| Фото: прокуратура Тюменской области
Проверку после несчастного случая на строительной площадке жилого комплекса в дер. Дударева 26 ноября организовала прокуратура Тюменской области.
Днем в ходе выполнения работ по возведению бетонных конструкций с пятого этажа сорвался рабочий подрядной организации. Мужчина госпитализирован.
На место происшествия выехал прокурор Тюменского района Денис Коротаев.
По результатам проверки соблюдения законодательства об охране труда и производственном травматизме при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.
Видео из Telegram-канала прокуратуры Тюменской области