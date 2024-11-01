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После несчастного случая на стройке в Тюмени организовали проверку

Происшествия, 18:33 26 ноября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Проверку после несчастного случая на строительной площадке жилого комплекса в дер. Дударева 26 ноября организовала прокуратура Тюменской области.

Днем в ходе выполнения работ по возведению бетонных конструкций с пятого этажа сорвался рабочий подрядной организации. Мужчина госпитализирован.

На место происшествия выехал прокурор Тюменского района Денис Коротаев.

По результатам проверки соблюдения законодательства об охране труда и производственном травматизме при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Видео из Telegram-канала прокуратуры Тюменской области

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# прокуратура Тюменской области , строительство

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